Гатиятулин высказался о первом за семь матчей поражении «Ак Барса» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Для казанского клуба это первое поражение за семь игр в плей-офф.
«Допустили больше ошибок, чем соперник. Важно было донести до ребят, что нам нужно придерживаться нашего плана. Мы неплохо провели второй период, однако допустили ошибку при выходе из зоны, чем и воспользовался соперник. Нам чуть-чуть не хватило реализации.
Для нас не стало неожиданностью, что «Металлург» включился, играл быстро, соперник сам об этом говорил. Считаю, что мы справлялись с их натиском, за исключением пропущенной шайбы в меньшинстве. Это полуфинал, играют две амбициозные команды. У каждой команды есть моменты — важно смотреть, кто и как ими распоряжается. Эмоции зашкаливают. Но ничего выходящего за рамки не происходит», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 апреля 2026
СКА объявил об уходе Леонида Тамбиева Официально
