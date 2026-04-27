Гатиятулин высказался о первом за семь матчей поражении «Ак Барса» в плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026. Для казанского клуба это первое поражение за семь игр в плей-офф.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Допустили больше ошибок, чем соперник. Важно было донести до ребят, что нам нужно придерживаться нашего плана. Мы неплохо провели второй период, однако допустили ошибку при выходе из зоны, чем и воспользовался соперник. Нам чуть-чуть не хватило реализации.

Для нас не стало неожиданностью, что «Металлург» включился, играл быстро, соперник сам об этом говорил. Считаю, что мы справлялись с их натиском, за исключением пропущенной шайбы в меньшинстве. Это полуфинал, играют две амбициозные команды. У каждой команды есть моменты — важно смотреть, кто и как ими распоряжается. Эмоции зашкаливают. Но ничего выходящего за рамки не происходит», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

