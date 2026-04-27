Гатиятулин высказался о неудачной игре «Ак Барса» в меньшинстве в серии с «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал игру своей команды в меньшинстве в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (1-1).

«Что касается нашего меньшинства, соглашусь, есть проблемы, статистика об этом говорит. Остаётся только работать, разбирать и добавлять в этом. Мы держим фокус на своей игре. Соперник имеет в составе достаточно индивидуально сильных нападающих. Если не ошибаюсь, по сезону они забили больше всех шайб в большинстве. С чем-то справились, с чем-то – нет. Впереди следующий матч, готовимся к нему. Постараемся сыграть лучше, чем сегодня.

У каждого в команде есть свой функционал. Все ребята отрабатывают в полную силу, не жалеют себя и проявляют самоотдачу. Кто-то забивает в одном матче, кто-то — в другом, но, в общем и целом, это командная работа. Уверенность всегда есть в команде. Важно правильно пользоваться отрезками, когда мы играем с преимуществом, правильно переключаться, когда преимущество у соперника», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.