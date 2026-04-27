Селебрини, Шайфли, Райлли, Барзал и Маккенна сыграют за сборную Канады на ЧМ-2026 — Дрегер

Сборная Канады согласовала участие ряда игроков в предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает инсайдер Даррен Дрегер в социальной сети Х.

По информации источника, своё согласие выступить на мировом первенстве уже дали 19-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини, который в минувшем сезоне установил рекорд «акул» по очкам за сезон (115), форвард «Вининпег Джетс» Марк Шайфли, нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал и защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли. Кроме того, в состав сборной Канады войдёт фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна, которому 18 лет.

Чемпионат мира по хоккею 2026 года пройдёт в Швейцарии с 15 по 31 мая.