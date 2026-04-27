Разин: «Ак Барс» в соцсетях выставил меня как Разина из «Ласкового мая» – было смешно

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) отреагировал на шуточный пост в социальных сетях казанского клуба перед стартом серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
«Ак Барс» в своих соцсетях выставил меня как Андрея Разина из «Ласкового мая». Мне было смешно. В 1985-1986 годы начал греметь «Ласковый май». Мне было лет 13. Из всех окон звучали песни «Седая ночь». Сейчас какой самый скачиваемый трек? Silver Night Канье Уэста?
К чему я всё это говорю. Они меня представили, мол я разбиваю камеру, всё крушу, ломаю. А я помню своё детство, когда мы сдавали медконтроль. Спрашивают фамилию. Это так подбешивало. Я прочитал про этого Андрея Разина, у него фамилия что-то вроде Косоротов. А он взял псевдоним Андрей Разин.
Меня это так мотивировало, что обо мне будут говорить больше, чем о нём. Когда вышло шуточное шоу «Ак Барса», то я забил в поисковике «Андрей». Далее набрал «Ра» – выходит «Андрей Разин тренер». Я думаю: ё, ха-ха, вот она!» – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
