Потапов — об «Авангарде»: это серьёзная заявка на победу во всём розыгрыше Кубка Гагарина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (0-2).

«Локомотив» попытался, причём с самыми ценными игроками, а именно Радуловым, Ивановым, Береглазовым, Сергеевым и Елесиным, задавить соперника, в том числе морально. Но в каждом эпизоде рядом с Серебряковым находился Шарипзянов, который ничего не боится. Да и кто бы ни выходил на лёд — Якупов, легионеры Лажуа и Потуральски — все играют за своего вратаря и партнёров.

В целом это играет против «Локомотива» — Омск не только выдержал давление, но и ответил, сумев в последней встрече наказать соперника за недисциплинированность заброшенными шайбами. Это, в свою очередь, бьёт по эмоциональному состоянию ярославского клуба.

«Локомотив» вошёл в новый сезон с тем же багажом. Не самая яркая игра у Паника и Фрейза, Радулов не молодеет, хотя он один из немногих, кто держит уровень. При этом ярославцам не хватает поддержки от Сурина, Иванова, Шалунова и Каюмова. «Авангард», в свою очередь, способен решить исход матча любым звеном. Отдельно стоит отметить большинство — омичи сразу же наказывают соперника, особенно первое звено во главе с Окуловым.

Монолит? Да, действительно монолит. Нет слабых мест и провалов. Любое звено может надёжно сыграть в обороне, оказать давление на соперника и довести атаку до броска. Это очень мобильная и быстрая команда. Даже ветеран Прохоркин выглядит отлично на протяжении всего плей-офф.

Не жду интриги в этой серии. На мой взгляд, максимум для ярославцев — зацепить одну игру в Омске и вернуть серию домой. Потому что даже на выезде «Авангард» действует очень дисциплинированно. Обратите внимание, как уверенно управляет командой со скамейки Ги Буше. Это серьёзная заявка на победу во всём розыгрыше Кубка Гагарина», – приводит слова Потапова Metaratings.

Материалы по теме
