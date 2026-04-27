Хмелевски: будем продолжать стычки, делали то же самое с «Динамо» и «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Третий период сегодня был нашим лучшим периодом. Тяжело было отыграться с 0:3, но мы боролись до конца. Считаю, что зацепились за третий период, провели его неплохо. Их работа — выходить заряженными после первого поражения дома, это команда с характером. Понимаем, что играем против лучшей команды чемпионата, будет тяжело. Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани.

Хотели выиграть оба матча, да и в целом каждую игру, но это плей-офф. Тут каждый матч даёт возможность сделать хороший шаг, чтобы выиграть Кубок, неважно — дома или в гостях. Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда, соберёмся и сделаем шаг в третьем матче. Что касается стычек, то же самое делали и в серии с «Динамо», и с «Трактором». Будем продолжать», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.