Хмелевски: будем продолжать стычки, делали то же самое с «Динамо» и «Трактором»

Хмелевски: будем продолжать стычки, делали то же самое с «Динамо» и «Трактором»
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Третий период сегодня был нашим лучшим периодом. Тяжело было отыграться с 0:3, но мы боролись до конца. Считаю, что зацепились за третий период, провели его неплохо. Их работа — выходить заряженными после первого поражения дома, это команда с характером. Понимаем, что играем против лучшей команды чемпионата, будет тяжело. Нельзя расслаблять булки, нужно собраться и сыграть хорошо в Казани.

Хотели выиграть оба матча, да и в целом каждую игру, но это плей-офф. Тут каждый матч даёт возможность сделать хороший шаг, чтобы выиграть Кубок, неважно — дома или в гостях. Не лучшая наша игра, но у нас довольно опытная команда, соберёмся и сделаем шаг в третьем матче. Что касается стычек, то же самое делали и в серии с «Динамо», и с «Трактором». Будем продолжать», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

