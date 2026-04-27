Хмелевски: на выезде приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после поражения от «Металлурга» (2:4, 1-1) высказался о сложностях игры на выезде.

«Набоков ничем не удивил, просто мы не забили, когда надо было забивать. Хорошие моменты были. Не всё всегда бывает идеально, надо поработать над завершением. Я забил, просто потому что хороший игрок и умею забивать.

«Металлург» сыграл довольно активно сначала, был виден их хороший настрой. Понимали это, но иногда бывает тяжело на выезде. Приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами. Конечно, надо было сравнивать счёт в третьем периоде. Но подойдём лучше к третьей игре. Нельзя такой команде давать контролировать шайбу в нашей зоне и давать делать, что они хотят», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.