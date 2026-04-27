Хмелевски: на выезде приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после поражения от «Металлурга» (2:4, 1-1) высказался о сложностях игры на выезде.
«Набоков ничем не удивил, просто мы не забили, когда надо было забивать. Хорошие моменты были. Не всё всегда бывает идеально, надо поработать над завершением. Я забил, просто потому что хороший игрок и умею забивать.
«Металлург» сыграл довольно активно сначала, был виден их хороший настрой. Понимали это, но иногда бывает тяжело на выезде. Приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами. Конечно, надо было сравнивать счёт в третьем периоде. Но подойдём лучше к третьей игре. Нельзя такой команде давать контролировать шайбу в нашей зоне и давать делать, что они хотят», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 27 апреля 2026
-
23:20
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
21:53
-
21:30
-
21:22
-
21:02
-
20:52
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:19
-
19:58
-
19:40
-
19:28
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:56
-
17:36
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:12
-
15:58
-
15:50
-
15:46
-
15:34