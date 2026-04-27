Хмелевски: на выезде приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски после поражения от «Металлурга» (2:4, 1-1) высказался о сложностях игры на выезде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Набоков ничем не удивил, просто мы не забили, когда надо было забивать. Хорошие моменты были. Не всё всегда бывает идеально, надо поработать над завершением. Я забил, просто потому что хороший игрок и умею забивать.

«Металлург» сыграл довольно активно сначала, был виден их хороший настрой. Понимали это, но иногда бывает тяжело на выезде. Приходится бороться не только с соперником, но и с другими нюансами. Конечно, надо было сравнивать счёт в третьем периоде. Но подойдём лучше к третьей игре. Нельзя такой команде давать контролировать шайбу в нашей зоне и давать делать, что они хотят», — передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

