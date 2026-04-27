Яковлев: «Ак Барс» сегодня был таким же, просто мы вышли немного на другой уровень

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«Мы сделали правильные выводы. Вышли по-другому, понимали, что это важная игра. Вышли с другим настроением. Но нам ещё нужно подправить какие-то моменты, сделать работу над ошибками и немного по-другому играть в третьем периоде. Была хорошая и мужская игра с силовыми приёмами. Не было грязи. Мужской хоккей.

«Ак Барс» сегодня был таким же, просто вышли немного на другой уровень. Первый матч всё равно самый тяжёлый и волнительный. Хорошо, что сделали правильные выводы. Со счётом 1-1 едем в Казань. Было много материала, чтобы посмотреть и разобрать соперника. Не было жёсткого или серьёзного разговора, считаю, это правильно. Тренерский штаб разобрал наши ошибки, нам это помогло», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.