Форвард «Ак Барса» Яшкин: не выполнили свой план, соперник был получше нас сегодня
Поделиться
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4) 2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5) 3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4) 3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4) 3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5) 4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)
«Мы должны были сыграть по-другому. Свой план не выполняли. Завтра посмотрим и разберём эти моменты. Где-то соперник был получше нас сегодня. Верили, что можно перевернуть матч, мы уже не раз отыгрывались в этом плей-офф. Думаю, все надеялись, что и сегодня у нас это получится. К сожалению, не получилось», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.
* если потребуется
Комментарии
- 27 апреля 2026
-
23:20
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
21:53
-
21:30
-
21:22
-
21:02
-
20:52
-
20:46
-
20:40
-
20:38
-
20:19
-
19:58
-
19:40
-
19:28
-
19:00
-
18:42
-
18:24
-
17:56
-
17:36
-
17:16
-
16:54
-
16:32
-
16:12
-
15:58
-
15:50
-
15:46
-
15:34