Форвард «Ак Барса» Яшкин: не выполнили свой план, соперник был получше нас сегодня

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:4, 1-1) во втором матче 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026.

«Мы должны были сыграть по-другому. Свой план не выполняли. Завтра посмотрим и разберём эти моменты. Где-то соперник был получше нас сегодня. Верили, что можно перевернуть матч, мы уже не раз отыгрывались в этом плей-офф. Думаю, все надеялись, что и сегодня у нас это получится. К сожалению, не получилось», – передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется