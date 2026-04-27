Разин: в 90-е у нас был случай, когда хоккеист буллит не забил — ему тапком пробили

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что нередко некоторые его слова не правильно интерпретируют.

«В моё время, когда мне было 16-18 лет, мне бы за это надели мешок на голову. Это действительно так, например, в 1990-е годы, был случай, когда один хоккеист буллит не забил, ему потом тапком пробили. А ещё в те годы в раздевалках курили, представляешь? Пока тренер не зашёл — курили.

Были такие времена. Сказал про те времена. Я своему хоккеисту не угрожал. Фразы переворачивают, например, про судейство сказал. Почему такие ситуации, когда целенаправленный удар в голову идёт, трактуются не как 5+20, а тычок клюшкой – 5+20. Я 300 тыс. заплатил, никто не разбирался. Хотя есть отличия между тем, что я сказал, и критикой судей», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.