Разин: в 90-е у нас был случай, когда хоккеист буллит не забил — ему тапком пробили

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что нередко некоторые его слова не правильно интерпретируют.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«В моё время, когда мне было 16-18 лет, мне бы за это надели мешок на голову. Это действительно так, например, в 1990-е годы, был случай, когда один хоккеист буллит не забил, ему потом тапком пробили. А ещё в те годы в раздевалках курили, представляешь? Пока тренер не зашёл — курили.

Были такие времена. Сказал про те времена. Я своему хоккеисту не угрожал. Фразы переворачивают, например, про судейство сказал. Почему такие ситуации, когда целенаправленный удар в голову идёт, трактуются не как 5+20, а тычок клюшкой – 5+20. Я 300 тыс. заплатил, никто не разбирался. Хотя есть отличия между тем, что я сказал, и критикой судей», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Разин: «Ак Барс» в соцсетях выставил меня как Разина из «Ласкового мая» — было смешно
