Разин — о «Чемпионате»: есть два издания, где много информации, одно из них — ваше

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) рассказал, какие спортивные издания читает.

«Я комментарии не читаю. Есть два издания: одно из них — ваше. Там много информации, эту информацию стараюсь читать. А что пишут в комментариях, не читаю. А ты портишь мою репутацию. Народ прочитает твоё название и скажет: «Разин — быдло. Спустился с 1990-х, хочет дать нормальным людям по башке, его ещё всё бесит». Я своей шуткой похвалил людей. Они получили ещё больше хайпа, если они вышли в шлемах. Теперь будут узнавать этих ребят. Кто молодец?

Я переходил из «Автомобилиста», мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз — и тут появляешься ты», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.