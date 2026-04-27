Разин — о «Чемпионате»: есть два издания, где много информации, одно из них — ваше

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) рассказал, какие спортивные издания читает.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Я комментарии не читаю. Есть два издания: одно из них — ваше. Там много информации, эту информацию стараюсь читать. А что пишут в комментариях, не читаю. А ты портишь мою репутацию. Народ прочитает твоё название и скажет: «Разин — быдло. Спустился с 1990-х, хочет дать нормальным людям по башке, его ещё всё бесит». Я своей шуткой похвалил людей. Они получили ещё больше хайпа, если они вышли в шлемах. Теперь будут узнавать этих ребят. Кто молодец?

Я переходил из «Автомобилиста», мне ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что надеваю на них розовые майки, бью и так далее. Наконец-то сбросил этот груз — и тут появляешься ты», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

