Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Разин: Галимов молодец, но был эпизод, который пошлём в СДК, будет много вопросов

Разин: Галимов молодец, но был эпизод, который пошлём в СДК, будет много вопросов
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что клуб будет посылать один эпизод с нападающим казанского клуба Артёмом Галимовым в Спортивно-дисциплинарный комитет.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

– Тебе судейство сегодня понравилось? — спрашивает Разин корреспондента «Чемпионата».

– Нормальное судейство.
– Хорошее?

– Да. Как вам Артём Галимов?
– Артём Галимов молодец, но там был эпизод, который мы пошлём в СДК. Там будет много вопросов к Артёму Галимову.

– У вас можно вопросы к Петунину задавать.
– Например, какие?

– Есть эпизоды, в которых человек явно приукрашивал.
– Всё-таки за «Ак Барс» болеешь?

– Я вам честно сказал всё.
– Ты на трибуне можешь шарфом там мотать.

– Я вам два примера привёл – Галимова и Петунина.
– «Ак Барс» будет посылать в СДК на Петунина, что он приукрашивает? Не знаешь? А мы будем. Один эпизод пошлём, надеюсь, что СДК примет правильное решение, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Разин — о «Чемпионате»: есть два издания, где много информации, одно из них — ваше
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android