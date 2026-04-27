Разин: Галимов молодец, но был эпизод, который пошлём в СДК, будет много вопросов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) заявил, что клуб будет посылать один эпизод с нападающим казанского клуба Артёмом Галимовым в Спортивно-дисциплинарный комитет.

– Тебе судейство сегодня понравилось? — спрашивает Разин корреспондента «Чемпионата».

– Нормальное судейство.

– Хорошее?

– Да. Как вам Артём Галимов?

– Артём Галимов молодец, но там был эпизод, который мы пошлём в СДК. Там будет много вопросов к Артёму Галимову.

– У вас можно вопросы к Петунину задавать.

– Например, какие?

– Есть эпизоды, в которых человек явно приукрашивал.

– Всё-таки за «Ак Барс» болеешь?

– Я вам честно сказал всё.

– Ты на трибуне можешь шарфом там мотать.

– Я вам два примера привёл – Галимова и Петунина.

– «Ак Барс» будет посылать в СДК на Петунина, что он приукрашивает? Не знаешь? А мы будем. Один эпизод пошлём, надеюсь, что СДК примет правильное решение, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.