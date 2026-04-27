Разин — о Хмелевски: мы его клиенты, валит и валит, надо его как-то заговорить

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Ак Барсом» (4:2, 1-1) высказался об игре нападающего казанцев Александра Хмелевски.

«Там был ряд ошибок, Паливко старался спасти, но, к сожалению, Хмелевски, он… Скажем так, мы его клиенты. Он нам постоянно валит и валит, тут ничего не сделаешь. Его надо как-то заговорить, что ли. Ощущение, причём, что он только нам забивает. За «Салават Юлаев» приезжал, в овертайме нам забил. Теперь за вас», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.

* если потребуется