Разин: всегда отвечаю честно, но люди берут и переворачивают ситуации, в народ уходит

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что всегда отвечает честно на вопросы и старается пошутить, но его слова постоянно переворачивают, что отбивает желание лишний раз что-то комментировать.

«Всегда отвечаю честно. Стараюсь пошутить, я отвечаю на все вопросы, нигде не промычал, всё было развёрнуто. Это просто люди берут и переворачивают эти ситуации. Взять ситуацию в Нижнем Новгороде, где «лопатой по хребту», и про «Торпедо», пришёл на пресс-конференцию, когда «Ак Барс» уже вышел на нашу пару.

Сказал, если будем допускать такие ошибки, как будем играть с «Ак Барсом». У меня вообще ничего дурного не было. Но народ додумывать начал, что я принизил «Торпедо». Чем? После такого не хочется лишний раз что-то вообще говорить, всё в народ это всё уходит, а он любит «с перчинкой». Не хочу, но от этого никуда не деться», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.