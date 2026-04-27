Сушинский: не думаю, что у «Локомотива» мало шансов на выход в финал Кубка Гагарина

Чемпион мира Максим Сушинский поделился мнением о шансах «Локомотива» в плей-офф Континентальной хоккейной лиге. На данный момент ярославский клуб проигрывает «Авангарду» в серии 1/2 финала Кубка Гагарина со счётом 0-2.

«Локо» же борется за Кубок Гагарина, команда играет в полуфинале с «Авангардом». В Омске собран сильный состав, но и в «Локомотиве» много мастеров. Не думаю, что у Ярославля мало шансов на выход в финал. В регулярке ярославцы заняли первую строчку, следовательно, первая часть сезона точно считается удачной», — приводит слова Сушинского LiveResult.

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина, в прошлом сезоне обыграв «Трактор» 4-1 в серии.

