Результаты матчей 1/2 финала плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 27 апреля 2026 года

Сегодня, 27 апреля, завершился игровой день полуфинального раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего состоялась одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей плей-офф КХЛ на 27 апреля 2026 года:
«Металлург» — «Ак Барс» — 4:2.
Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:
«Локомотив» (1) — «Авангард» (2) — счёт в серии — 0-2.
«Металлург» (1) — «Ак Барс» (3) — счёт в серии — 1-1.
Серии полуфинала Кубка Гагарина проводятся до четырёх побед. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».