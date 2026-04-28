Андрей Разин допустил работу в «Ак Барсе»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о возможной работе в «Ак Барсе».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4) 2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5) 3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4) 3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4) 3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5) 4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)
– Не обращайте на них внимание на комментарии в интернете. Зачем вы на них реагируете?
– Как не обращать? Это мой имидж. Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил. Нафига его брать?
– Вы хотите в «Ак Барс»?
– Всё возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 «Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 4:2.
