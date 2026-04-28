Андрей Разин допустил работу в «Ак Барсе»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин ответил на вопрос о возможной работе в «Ак Барсе».

– Не обращайте на них внимание на комментарии в интернете. Зачем вы на них реагируете?

– Как не обращать? Это мой имидж. Это читают потенциальные работодатели. Вот в «Ак Барсе» прочитают потенциальные работодатели и подумают: вот, блин, дебил. Нафига его брать?

– Вы хотите в «Ак Барс»?

– Всё возможно. У меня два года в «Магнитке», а дальше посмотрим, – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 «Металлург» обыграл «Ак Барс» со счётом 4:2.