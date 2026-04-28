Разин отреагировал на появление видеотренеров «Ак Барса» в хоккейном шлеме

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о появлении видеотренеров «Ак Барса» в хоккейном шлеме

«Они ещё больше хайпа получили, если в шлемах вышли. Молодцы. Позаботились о своей безопасности. Теперь ребята не только будут знать, что они есть, их ещё и узнавать будут. То есть кто молодец? Я молодец.

Видите, вот так мы вместе работаем. Я знаю, что ребята молодцы, работают. У нас тоже есть Яков Палей и Сергей Мельников, которые в чемпионский сезон много голов отменяли. Это работает команда.

Я всю жизнь работал, переходил из «Автомобилиста» шёл дальше, и ваше издание при каждой возможности напоминало, что я гноблю хоккеистов, что надеваю на них розовые майки, что бью их и так далее. Я наконец-то сбросил этот груз, и тут появляетесь вы», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.