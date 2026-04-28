Главная Хоккей Новости

Разин – о силовых приёмах Ткачёва: он встретил Фальковского, это был Давид и Голиаф

Разин – о силовых приёмах Ткачёва: он встретил Фальковского, это был Давид и Голиаф
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» со счётом 4:2 высказался о силовых приёмах нападающего Владимира Ткачёва.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

«Раз выиграли, значит оправдала замена Андрея Козлова на Михаила Фёдорова. Он помощнее немножко парень, покрепче, что ли. Андрюха, тем более, после тяжёлой травмы, поэтому было принято такое решение.
Игорь Нечаев – парень талантливый. Просто попасть в такую мясорубку в 20 лет, я думаю, очень тяжело. И как раз хорошо, что мы его отдавали за «Магнитку» играть, они как раз с «Химиком» играли, где у «Химика» больше полкоманды с «ромбиками» под майками катается, люди тоже КХЛовцы. Он там был лидером, проявил себя — гол плюс пас. Я думаю, это психологически помогло. И сегодня он действительно провёл хороший матч.

Если говорить про силовые, то мы показали ещё в первой игре, как Ткачёв встретил ещё Фальковского. Ну, не расколол, конечно, но да — это был, как говорится, Давид и Голиаф. Фальковский, думаю, всё равно это почувствовал. И вот этот момент мы разбирали, и тогда мы зацепились в давлении за шайбу, создали хороший момент. Потому что после прошлой игры положительных эпизодов было мало, и это был как раз один из них», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Счёт в серии стал 1-1. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.

