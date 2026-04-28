Разин – о силовых приёмах Ткачёва: он встретил Фальковского, это был Давид и Голиаф

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» со счётом 4:2 высказался о силовых приёмах нападающего Владимира Ткачёва.

«Раз выиграли, значит оправдала замена Андрея Козлова на Михаила Фёдорова. Он помощнее немножко парень, покрепче, что ли. Андрюха, тем более, после тяжёлой травмы, поэтому было принято такое решение.

Игорь Нечаев – парень талантливый. Просто попасть в такую мясорубку в 20 лет, я думаю, очень тяжело. И как раз хорошо, что мы его отдавали за «Магнитку» играть, они как раз с «Химиком» играли, где у «Химика» больше полкоманды с «ромбиками» под майками катается, люди тоже КХЛовцы. Он там был лидером, проявил себя — гол плюс пас. Я думаю, это психологически помогло. И сегодня он действительно провёл хороший матч.

Если говорить про силовые, то мы показали ещё в первой игре, как Ткачёв встретил ещё Фальковского. Ну, не расколол, конечно, но да — это был, как говорится, Давид и Голиаф. Фальковский, думаю, всё равно это почувствовал. И вот этот момент мы разбирали, и тогда мы зацепились в давлении за шайбу, создали хороший момент. Потому что после прошлой игры положительных эпизодов было мало, и это был как раз один из них», – передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Счёт в серии стал 1-1. Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 29 апреля, 1, 3, 5*, 7* мая.