Малкин вплотную приблизился к рекорду по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пять матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» принимает участие российский нападающий Евгений Малкин. Для россиянина этот матч стал 182-м в карьере в плей-офф НХЛ.

Таким образом, он вплотную приблизился к рекорду Сергея Фёдорова (183) по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.