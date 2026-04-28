Малкин вплотную приблизился к рекорду по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пять матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
1 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45
На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» принимает участие российский нападающий Евгений Малкин. Для россиянина этот матч стал 182-м в карьере в плей-офф НХЛ.
Таким образом, он вплотную приблизился к рекорду Сергея Фёдорова (183) по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.
