Мичков не попал в состав «Филадельфии» на пятый матч с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пять матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Отметим, в состав «Филадельфии» на этот матч не попал российский нападающий Матвей Мичков.

Ранее главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет остался недоволен игрой Мичкова в нынешнем сезоне плей-офф Кубка Стэнли

На счету Матвея Мичкова нет набранных очков в четырёх матчах серии с «Питтсбургом». Это первый плей-офф НХЛ в карьере для 21-летнего российского форварда.