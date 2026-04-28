Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мичков не попал в состав «Филадельфии» на пятый матч с «Питтсбургом» в Кубке Стэнли

Комментарии

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пять матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
1 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:0 в пользу хозяев. Отметим, в состав «Филадельфии» на этот матч не попал российский нападающий Матвей Мичков.

Ранее главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет остался недоволен игрой Мичкова в нынешнем сезоне плей-офф Кубка Стэнли

На счету Матвея Мичкова нет набранных очков в четырёх матчах серии с «Питтсбургом». Это первый плей-офф НХЛ в карьере для 21-летнего российского форварда.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android