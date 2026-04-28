Кросби повторил редкое достижение Лемье среди игроков «Питтсбурга» в КС. Впереди лишь Ягр

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Питтсбурге, и вышел на чистое третье место по числу набранных очков среди игроков «Питтсбурга» в играх, потенциально способных выбить соперника из турнира.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби с 21 (5+16) очком в 24 играх обошёл Рона Фрэнсиса, у которого было 19 (5+14) очков в матчах плей-офф, где одна из команд может завершить своё участие в турнире, и догнал Марио Лемье, завершивший карьеру с 21 (9+12) очком при таком сценарии. Таким образом, по данному показателю Сидни уступает теперь лишь одному игроку в истории франшизы — Яромиру Ягру, у которого 28 (12+16) очков в подобных матчах.

На момент написания новости завершился второй период. Счёт — 3:2 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и четыре ассиста. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 72 заброшенные шайбы и 134 ассист в 185 матчах.