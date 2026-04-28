Кросби повторил достижение, покорявшееся Овечкину и ещё пяти активным игрокам в КС

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Питтсбурге, и увеличил свои карьерные показатели в играх, потенциально способных выбить соперника из турнира.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби с 21 (5+16) очком в 24 играх стал седьмым действующим игроком, набравшим 20 и более очков за карьеру при этом сценарии. Другие игроки, которым покорялось данное достижение:

Патрик Кейн — 25 (7+18) очков;

Александр Овечкин — 24 (13+11) очка;

Брэд Маршанд — 23 (11+12) очка;

Клод Жиру — 21 (5+16) очко;

Коннор Макдэвид — 21 (8+13) очко;

Крис Крейдер — 21 (15-6) очко.

На момент написания новости идёт третий период. Счёт — 3:2 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и четыре ассиста. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 72 заброшенные шайбы и 134 ассист в 185 матчах.