Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби повторил достижение, покорявшееся Овечкину и ещё пяти активным игрокам в КС
Комментарии

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли — 2025/2026 с «Филадельфией Флайерз», который проходит в эти минуты в Питтсбурге, и увеличил свои карьерные показатели в играх, потенциально способных выбить соперника из турнира.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби с 21 (5+16) очком в 24 играх стал седьмым действующим игроком, набравшим 20 и более очков за карьеру при этом сценарии. Другие игроки, которым покорялось данное достижение:

На момент написания новости идёт третий период. Счёт — 3:2 в пользу хозяев льда.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив один гол и четыре ассиста. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 72 заброшенные шайбы и 134 ассист в 185 матчах.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android