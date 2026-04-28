Евгений Малкин вступил в стычку с игроками «Филадельфии»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пять матч 1/8 финала Кубка Стэнли, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфию Флайерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. По ходу матча российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вступил в стычку с игроками «Филадельфии».

Ранее сообщалось, что Малкин проводит свой 182-й матч в карьере плей-офф НХЛ и вплотную приблизился к рекорду Сергея Фёдорова (183) по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян.

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

