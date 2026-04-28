Питтсбург Пингвинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 28 апреля 2026, счет 3:2, 5-й матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-2026

Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией»
В ночь с 27 на 28 апреля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский форвард Эльмер Сёдерблом, канадский нападающий Коннор Дьюар и канадский защитник Крис Летанг. На счету звёздного форварда Сидни Кросби две результативные передачи. Россияне — Егор Чинахов и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

В составе гостей забитыми голами отметились американский нападающий Алекс Бамп и канадский защитник Трэвис Санхайм. Российский форвард Матвей Мичков не попал в заявку на данный матч.

Таким образом, счёт в серии 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующий матч состоится 29 апреля в Филадельфии.

