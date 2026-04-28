Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией»

В ночь с 27 на 28 апреля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский форвард Эльмер Сёдерблом, канадский нападающий Коннор Дьюар и канадский защитник Крис Летанг. На счету звёздного форварда Сидни Кросби две результативные передачи. Россияне — Егор Чинахов и Евгений Малкин результативными действиями не отметились.

В составе гостей забитыми голами отметились американский нападающий Алекс Бамп и канадский защитник Трэвис Санхайм. Российский форвард Матвей Мичков не попал в заявку на данный матч.

Таким образом, счёт в серии 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующий матч состоится 29 апреля в Филадельфии.