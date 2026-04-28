Кросби обошёл Кучерова, Бурка и Гилмора по количеству матчей плей-офф НХЛ с 2+ ассистами
Звездный форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби провёл исторический матч в плей-офф НХЛ, оформив своё 33-е в карьере противостояние с минимум двумя результативными передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
По этому показателю он вышел на чистое четвёртое место в истории лиги, обойдя Никиту Кучерова, Дага Гилмора и Рэя Бурка.
Больше матчей с подобной статистикой в плей-офф имеют только Уэйн Гретцки (72), Марк Мессье (40) и Коннор Макдэвид (34).
Сам матч прошёл в ночь с 27 на 28 апреля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США), где «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии до 2–3.
