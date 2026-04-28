Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби отметился редчайшим достижением. Игрокам «Питтсбурга» такое покорялось 15 лет назад
Комментарии

Форвард Сидни Кросби вошёл в историю НХЛ, став лишь третьим игроком «Питтсбург Пингвинз» за последние 15 лет, которому удалось провести подряд матчи плей-офф с несколькими набранными очками в играх на вылет.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

За последние 15 лет подобное достижение в составе «Пингвинз» покорялось только Джордану Стаалу и Тайлеру Кеннеди — оба сделали это в 4–5 матчах четвертьфинала конференции 2012 года.

Достижение Кросби стало частью пятого матча серии против «Филадельфии Флайерз», который прошёл в ночь с 27 на 28 апреля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США). «Пингвинз» победили со счётом 3:2 и сократили отставание в серии до 2-3.

Кросби в этой встрече записал на свой счёт два ассиста. Следующий матч состоится 29 апреля.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android