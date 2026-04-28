Кросби отметился редчайшим достижением. Игрокам «Питтсбурга» такое покорялось 15 лет назад

Форвард Сидни Кросби вошёл в историю НХЛ, став лишь третьим игроком «Питтсбург Пингвинз» за последние 15 лет, которому удалось провести подряд матчи плей-офф с несколькими набранными очками в играх на вылет.

За последние 15 лет подобное достижение в составе «Пингвинз» покорялось только Джордану Стаалу и Тайлеру Кеннеди — оба сделали это в 4–5 матчах четвертьфинала конференции 2012 года.

Достижение Кросби стало частью пятого матча серии против «Филадельфии Флайерз», который прошёл в ночь с 27 на 28 апреля на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США). «Пингвинз» победили со счётом 3:2 и сократили отставание в серии до 2-3.

Кросби в этой встрече записал на свой счёт два ассиста. Следующий матч состоится 29 апреля.

