Главный тренер «Питтсбурга» отреагировал на вторую подряд победу под угрозой вылета

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз отреагировал на победу своего клуба над «Филадельфией Флайерз» в сегодняшнем матче (3:2).

«Думаю, в последних нескольких матчах мы стали играть лучше. В целом реализация моментов продолжает улучшаться. Сейчас это уже заметно. В двух последних играх мы сделали шаги в правильном направлении.

Я говорил об этом и после предыдущего матча, но, думаю, у нас всё ещё есть уровень, к которому мы можем стремиться», — сказал Мьюз на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Пингвинз» выиграли второй кряду матч, находясь под угрозой вылета. Счёт в серии теперь 3-2 в пользу «Филадельфии».

