Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Питтсбурга» отреагировал на вторую подряд победу под угрозой вылета

Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз отреагировал на победу своего клуба над «Филадельфией Флайерз» в сегодняшнем матче (3:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

«Думаю, в последних нескольких матчах мы стали играть лучше. В целом реализация моментов продолжает улучшаться. Сейчас это уже заметно. В двух последних играх мы сделали шаги в правильном направлении.

Я говорил об этом и после предыдущего матча, но, думаю, у нас всё ещё есть уровень, к которому мы можем стремиться», — сказал Мьюз на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Пингвинз» выиграли второй кряду матч, находясь под угрозой вылета. Счёт в серии теперь 3-2 в пользу «Филадельфии».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android