Сидни Кросби прокомментировал важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба над «Филадельфией Флайерз» в сегодняшнем матче (3:2).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
«Думаю, в последних паре матчей мы немного нашли свою игру, и поэтому мы должны чувствовать уверенность. Но в любой серии, я считаю, нужно становиться лучше с каждой игрой, и всё ещё есть вещи, которые мы можем улучшить», — сказал звёздный форвард на послематчевой пресс-конференции.
Кросби в этой встрече записал на свой счёт два ассиста. Следующий матч состоится 29 апреля. Счёт в серии игр стал 3-2 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» выиграл второй матч кряду, находясь под угрозой вылета.
