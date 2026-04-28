Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби прокомментировал важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»

Сидни Кросби прокомментировал важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба над «Филадельфией Флайерз» в сегодняшнем матче (3:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

«Думаю, в последних паре матчей мы немного нашли свою игру, и поэтому мы должны чувствовать уверенность. Но в любой серии, я считаю, нужно становиться лучше с каждой игрой, и всё ещё есть вещи, которые мы можем улучшить», — сказал звёздный форвард на послематчевой пресс-конференции.

Кросби в этой встрече записал на свой счёт два ассиста. Следующий матч состоится 29 апреля. Счёт в серии игр стал 3-2 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» выиграл второй матч кряду, находясь под угрозой вылета.

Овечкин показал часы, подаренные Малкиным и Кросби

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android