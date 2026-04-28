Сидни Кросби прокомментировал важнейшую победу «Питтсбурга» над «Филадельфией»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на победу своего клуба над «Филадельфией Флайерз» в сегодняшнем матче (3:2).

«Думаю, в последних паре матчей мы немного нашли свою игру, и поэтому мы должны чувствовать уверенность. Но в любой серии, я считаю, нужно становиться лучше с каждой игрой, и всё ещё есть вещи, которые мы можем улучшить», — сказал звёздный форвард на послематчевой пресс-конференции.

Кросби в этой встрече записал на свой счёт два ассиста. Следующий матч состоится 29 апреля. Счёт в серии игр стал 3-2 в пользу «Филадельфии». «Питтсбург» выиграл второй матч кряду, находясь под угрозой вылета.

