«Некоторым нужно прибавить». Тренер «Филадельфии» высказался о поражении от «Питтсбурга»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о втором кряду поражении своего клуба в серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

«Молодые ребята сыграли неплохо. Но нам нужно, чтобы некоторые игроки прибавили. Им нужно играть быстрее, проводить более короткие смены… Нам нужно что-то придумать и найти решения прямо сейчас», — сказал Токкет на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Пингвинз» выиграли второй кряду матч, находясь под угрозой вылета. Счёт в серии теперь 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующая, шестая игра между командами состоится завтра, 29 апреля.

