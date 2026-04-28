«Некоторым нужно прибавить». Тренер «Филадельфии» высказался о поражении от «Питтсбурга»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о втором кряду поражении своего клуба в серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).

«Молодые ребята сыграли неплохо. Но нам нужно, чтобы некоторые игроки прибавили. Им нужно играть быстрее, проводить более короткие смены… Нам нужно что-то придумать и найти решения прямо сейчас», — сказал Токкет на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Пингвинз» выиграли второй кряду матч, находясь под угрозой вылета. Счёт в серии теперь 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующая, шестая игра между командами состоится завтра, 29 апреля.

