«Некоторым нужно прибавить». Тренер «Филадельфии» высказался о поражении от «Питтсбурга»
Поделиться
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о втором кряду поражении своего клуба в серии с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
«Молодые ребята сыграли неплохо. Но нам нужно, чтобы некоторые игроки прибавили. Им нужно играть быстрее, проводить более короткие смены… Нам нужно что-то придумать и найти решения прямо сейчас», — сказал Токкет на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, «Пингвинз» выиграли второй кряду матч, находясь под угрозой вылета. Счёт в серии теперь 3-2 в пользу «Филадельфии». Следующая, шестая игра между командами состоится завтра, 29 апреля.
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
08:00
-
07:30
-
07:09
-
07:05
-
06:26
-
04:45
-
04:37
-
04:16
-
04:04
-
03:00
-
02:48
-
02:45
-
02:32
-
01:59
- 27 апреля 2026
-
23:56
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
22:56
-
22:50
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
21:53
-
21:30
-
21:22
-
21:02
-
20:52
-
20:46
-
20:40
-
20:38