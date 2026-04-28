26 апреля главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, плей-офф НБА, баскетбол, РПЛ, АПЛ

«Питтсбург» снова обыграл «Филадельфию», Рыбакина уступила Потаповой. Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» под угрозой вылета из Кубка Стэнли второй раз кряду обыграл «Филадельфию Флайерз», представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла россиянке Анастасии Потаповой в четвёртом круге теннисного турнира в Мадриде, «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» в 34-м туре АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией».
  2. Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвёртом круге турнира в Мадриде.
  3. «Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
  4. Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
  5. Карен Хачанов проиграл Якубу Меншику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
  6. «Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА и закрыла серию со счётом 4-0.
  7. «Балтика» впервые в сезоне РПЛ проиграла дома, уступив «Акрону» в 27-м туре.
  8. «Орландо» вновь обыграл «Детройт» и сделал счёт в серии 3-1.
  9. «Вегас» обыграл «Юту» в матче с девятью шайбами и пятью очками россиян.
  10. «Денвер» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА и сократил счёт в серии. У Йокича — дабл-дабл.

Материалы по теме
Топ-события вторника: «ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Локомотив», теннис и баскетбол
Топ-события вторника: «ПСЖ» — «Бавария», «Авангард» — «Локомотив», теннис и баскетбол
