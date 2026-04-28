«Питтсбург» снова обыграл «Филадельфию», Рыбакина уступила Потаповой. Главное к утру
«Питтсбург Пингвинз» под угрозой вылета из Кубка Стэнли второй раз кряду обыграл «Филадельфию Флайерз», представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла россиянке Анастасии Потаповой в четвёртом круге теннисного турнира в Мадриде, «Манчестер Юнайтед» победил «Брентфорд» в 34-м туре АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Два ассиста Кросби помогли «Питтсбургу» избежать 4-го поражения в серии с «Филадельфией».
- Елена Рыбакина проиграла Анастасии Потаповой в четвёртом круге турнира в Мадриде.
- «Манчестер Юнайтед» переиграл «Брентфорд» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.
- Александр Зверев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.
- Карен Хачанов проиграл Якубу Меншику в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
- «Оклахома» победила «Финикс» в плей-офф НБА и закрыла серию со счётом 4-0.
- «Балтика» впервые в сезоне РПЛ проиграла дома, уступив «Акрону» в 27-м туре.
- «Орландо» вновь обыграл «Детройт» и сделал счёт в серии 3-1.
- «Вегас» обыграл «Юту» в матче с девятью шайбами и пятью очками россиян.
- «Денвер» победил «Миннесоту» в плей-офф НБА и сократил счёт в серии. У Йокича — дабл-дабл.
