Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Юта Маммот — Вегас Голден Найтс, результат матча 28 апреля 2026, счет 4:5 ОТ, четвёртый матч 1/8 финала плей-офф НХЛ 2025-202

«Вегас» обыграл «Юту» в матче с девятью шайбами и пятью очками россиян
Утром 28 апреля завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Айкел) – 01:12     0:2 Хауден (Марнер) – 18:38 (sh)     0:3 Смит (Ханифин, Сиссонс) – 23:26     1:3 Шмальц (Круз, Сергачёв) – 28:04     2:3 Коул (Дурзи) – 28:33     3:3 Карконе (Гюнтер, Сергачёв) – 41:45     4:3 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:10     4:4 Хауден (Айкел) – 50:25     4:5 Теодор (Айкел, Хауден) – 79:08    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В составе хозяев забивали Ник Шмальц, Иэн Коул, Майкл Карконе и Клейтон Келлер. У российского защитника Михаила Сергачёва три голевые передачи.

У гостей забивали Павел Дорофеев, Бретт Хауден (дубль) и Коул Смит. Иван Барбашёв отметился ассистом. Победный гол на последней минуте овертайма забил Ши Теодор.

Пятый матч серии между командами пройдёт 30 апреля. Начало — в 5:00 мск.

Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
«Питтсбург» жив! Курьёзный гол от борта 39-летнего ветерана спас «пингвинов»
