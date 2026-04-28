«Вегас» обыграл «Юту» в матче с девятью шайбами и пятью очками россиян

Утром 28 апреля завершился четвёртый матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В составе хозяев забивали Ник Шмальц, Иэн Коул, Майкл Карконе и Клейтон Келлер. У российского защитника Михаила Сергачёва три голевые передачи.
У гостей забивали Павел Дорофеев, Бретт Хауден (дубль) и Коул Смит. Иван Барбашёв отметился ассистом. Победный гол на последней минуте овертайма забил Ши Теодор.
Пятый матч серии между командами пройдёт 30 апреля. Начало — в 5:00 мск.
- 28 апреля 2026
