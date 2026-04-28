Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СДК КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард»

СДК КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард»
Комментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2). Напомним, матч был остановлен на 20 минут во втором периоде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Локомотива» Алексея Береглазова по п.1.25. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (первый или второй от одной или обеих команд покидает скамейку игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова по п.1.25. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на главного тренера команды «Локомотив» Боба Хартли наказание по п.4.10. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на главного тренера команды «Авангард» Ги Буше наказание по п.4.10. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на хоккейный клуб «Локомотив» наказание по п.5.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (команда, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на хоккейный клуб «Авангард» наказание по п.5.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова наказание по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к любому лицу), подвергнуть денежному штрафу.

Во время матча защитник «Локомотива» Александр Елесин был наказан двойным малым штрафом (2+2) за удар головой. СДК рассмотрел данный эпизод и принял решение не накладывать дополнительные наказания, предусмотренные статьёй 29 дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в сообщении КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android