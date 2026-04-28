СДК КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2). Напомним, матч был остановлен на 20 минут во втором периоде.

«Оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Локомотива» Алексея Береглазова по п.1.25. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (первый или второй от одной или обеих команд покидает скамейку игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Авангарда» Кирилла Долженкова по п.1.25. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на главного тренера команды «Локомотив» Боба Хартли наказание по п.4.10. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (главный тренер команды, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на главного тренера команды «Авангард» Ги Буше наказание по п.4.10. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на хоккейный клуб «Локомотив» наказание по п.5.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (команда, чей хоккеист первым или вторым покинул скамейку игроков или скамейку для оштрафованных игроков, чтобы спровоцировать или вступить в драку или конфронтацию), подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на хоккейный клуб «Авангард» наказание по п.5.2. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

Наложить на вратаря «Авангарда» Никиту Серебрякова наказание по п.1.30. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к любому лицу), подвергнуть денежному штрафу.

Во время матча защитник «Локомотива» Александр Елесин был наказан двойным малым штрафом (2+2) за удар головой. СДК рассмотрел данный эпизод и принял решение не накладывать дополнительные наказания, предусмотренные статьёй 29 дисциплинарного регламента КХЛ», — сказано в сообщении КХЛ.