Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Шайба форварда «Вегаса» Дорофеева в овертайме матча плей-офф была отменена из-за офсайда

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити, США, проходит четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Юта Маммот» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Идёт первый овертайм, счёт равный — 4:4. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Юты».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Айкел) – 01:12     0:2 Хауден (Марнер) – 18:38 (sh)     0:3 Смит (Ханифин, Сиссонс) – 23:26     1:3 Шмальц (Круз, Сергачёв) – 28:04     2:3 Коул (Дурзи) – 28:33     3:3 Карконе (Гюнтер, Сергачёв) – 41:45     4:3 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:10     4:4 Хауден (Айкел) – 50:25     4:5 Теодор (Айкел, Хауден) – 79:08    

В середине овертайма российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев забросил шайбу, однако главные арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за положения «вне игры» у форварда «Вегаса» Джека Айкела.

Фото: Кадр из трансляции

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Павел Дорофеев провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился. Следующая игра в серии состоится на льду «Вегаса» утром 30 апреля.

