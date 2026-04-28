Шайба форварда «Вегаса» Дорофеева в овертайме матча плей-офф была отменена из-за офсайда

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити, США, проходит четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Юта Маммот» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Идёт первый овертайм, счёт равный — 4:4. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Юты».

В середине овертайма российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев забросил шайбу, однако главные арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за положения «вне игры» у форварда «Вегаса» Джека Айкела.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Павел Дорофеев провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился. Следующая игра в серии состоится на льду «Вегаса» утром 30 апреля.