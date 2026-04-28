Шайба форварда «Вегаса» Дорофеева в овертайме матча плей-офф была отменена из-за офсайда
В эти минуты в Солт-Лейк-Сити, США, проходит четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Юта Маммот» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Идёт первый овертайм, счёт равный — 4:4. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Юты».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Айкел) – 01:12 0:2 Хауден (Марнер) – 18:38 (sh) 0:3 Смит (Ханифин, Сиссонс) – 23:26 1:3 Шмальц (Круз, Сергачёв) – 28:04 2:3 Коул (Дурзи) – 28:33 3:3 Карконе (Гюнтер, Сергачёв) – 41:45 4:3 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:10 4:4 Хауден (Айкел) – 50:25 4:5 Теодор (Айкел, Хауден) – 79:08
В середине овертайма российский нападающий «золотых рыцарей» Павел Дорофеев забросил шайбу, однако главные арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили из-за положения «вне игры» у форварда «Вегаса» Джека Айкела.
Фото: Кадр из трансляции
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 25-летний Павел Дорофеев провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился. Следующая игра в серии состоится на льду «Вегаса» утром 30 апреля.
