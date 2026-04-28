Капитан «Металлурга» Маклюков поделился эмоциями от первой победы в полуфинальной серии

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал победный матч серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

– Только положительные эмоции, классная игра. Больше ничего.

– Что сказал вам Андрей Владимирович после игры?

– Поздравил, больше ничего, пока не успели игру разобрать.

– А после первого матча? Наверняка что-то мотивирующее.

– Да ничего особенного. Сказал, что нельзя так играть игры, тем более так их начинать, ещё и дома у себя. Но за сутки с лишним, видимо, у нас получилось его услышать и мы перестроились, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.