Маклюков — о силовых Ткачёва и Канцерова: даже техничным ребятам надо это делать
Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков после победного матча серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:2, 1-1) высказался о силовой игре хоккеистов магнитогорского клуба.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4) 2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5) 3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4) 3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4) 3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5) 4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)
– Сложилось впечатление, что сегодня мы увидели совсем другой «Металлург». И даже техничные лидеры делали силовые приёмы, Роман Канцеров, Владимир Ткачёв. Это была установка тренера?
– Установки как таковой не было, ребята, как я думаю, сами в том числе понимают, что даже им, техничным ребятам, это надо делать. Если есть такая возможность, конечно, специально бежать и бить никто из них не будет, но если есть удобный случай, момент, то почему бы и нет, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
