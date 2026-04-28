Маклюков — о силовых Ткачёва и Канцерова: даже техничным ребятам надо это делать

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков после победного матча серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:2, 1-1) высказался о силовой игре хоккеистов магнитогорского клуба.

– Сложилось впечатление, что сегодня мы увидели совсем другой «Металлург». И даже техничные лидеры делали силовые приёмы, Роман Канцеров, Владимир Ткачёв. Это была установка тренера?

– Установки как таковой не было, ребята, как я думаю, сами в том числе понимают, что даже им, техничным ребятам, это надо делать. Если есть такая возможность, конечно, специально бежать и бить никто из них не будет, но если есть удобный случай, момент, то почему бы и нет, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.