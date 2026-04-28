Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Маклюков: мы вышли первым номером, и у нас всё получилось, добавили в самоотверженности

Комментарии

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о стиле игры магнитогорского клуба во второй встрече серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (4:2, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

– Если брать в целом, у вас поменялась игровая модель в сравнении с первой игрой?
– Не сильно. Больше сегодня добавили в самоотверженности, в желании, в борьбе. А рисунок игры как таковой не изменился.

– В первой игре вы не включились с первых секунд, в этом была причина поражения? Нужно было играть в свой хоккей и всё будет в порядке?
– В том числе. Когда ты начинаешь период с 0:3 – тяжело и морально, и физически. И соперник на кураже уже таком, что ты с ними сделаешь. Сегодня мы вышли первым номером и у нас всё получилось, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android