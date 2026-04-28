Маклюков: мы вышли первым номером, и у нас всё получилось, добавили в самоотверженности

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков высказался о стиле игры магнитогорского клуба во второй встрече серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (4:2, 1-1).
– Если брать в целом, у вас поменялась игровая модель в сравнении с первой игрой?
– Не сильно. Больше сегодня добавили в самоотверженности, в желании, в борьбе. А рисунок игры как таковой не изменился.
– В первой игре вы не включились с первых секунд, в этом была причина поражения? Нужно было играть в свой хоккей и всё будет в порядке?
– В том числе. Когда ты начинаешь период с 0:3 – тяжело и морально, и физически. И соперник на кураже уже таком, что ты с ними сделаешь. Сегодня мы вышли первым номером и у нас всё получилось, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
