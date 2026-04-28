Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ши Теодор стал первым защитником в истории «Вегаса», забившим в овертайме Кубка Стэнли

Комментарии

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор стал автором победной шайбы клуба в овертайме четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Юта Маммот».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Теодор — первый защитник в истории «Вегаса», забросивший в овертайме Кубка Стэнли. Ши Теодор вышел на второе место в истории «золотых рыцарей» по количеству голов в овертаймах (7). Рекорд принадлежит Джонатану Маршессо (9). Напомним, «Вегас» провёл свой первый сезон в лиге в 2017 году.

В четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
28 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Айкел) – 01:12     0:2 Хауден (Марнер) – 18:38 (sh)     0:3 Смит (Ханифин, Сиссонс) – 23:26     1:3 Шмальц (Круз, Сергачёв) – 28:04     2:3 Коул (Дурзи) – 28:33     3:3 Карконе (Гюнтер, Сергачёв) – 41:45     4:3 Келлер (Шмальц, Сергачёв) – 45:10     4:4 Хауден (Айкел) – 50:25     4:5 Теодор (Айкел, Хауден) – 79:08    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
«Вегас» обыграл «Юту» в матче с девятью шайбами и пятью очками россиян
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android