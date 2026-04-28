Ши Теодор стал первым защитником в истории «Вегаса», забившим в овертайме Кубка Стэнли

Защитник «Вегас Голден Найтс» Ши Теодор стал автором победной шайбы клуба в овертайме четвёртого матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Юта Маммот».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Теодор — первый защитник в истории «Вегаса», забросивший в овертайме Кубка Стэнли. Ши Теодор вышел на второе место в истории «золотых рыцарей» по количеству голов в овертаймах (7). Рекорд принадлежит Джонатану Маршессо (9). Напомним, «Вегас» провёл свой первый сезон в лиге в 2017 году.
В четвёртом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Юта Маммот» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой гостей со счётом 5:4 в овертайме. Счёт в серии стал 2-2.
- 28 апреля 2026
- 27 апреля 2026
