Защитник «Металлурга» Маклюков: не скатывались, не удерживали счёт, сделали выводы

Капитан «Металлурга» Алексей Маклюков после победного матча серии Кубка Гагарина — 2026 с «Ак Барсом» (4:2, 1-1) рассказал об игре магнитогорского клуба в третьих периодах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
27 апреля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Канцеров (Яковлев, Ткачёв) – 04:38 (5x4)     2:0 Толчинский (Канцеров) – 31:40 (5x5)     3:0 Вовченко (Яковлев, Канцеров) – 33:49 (5x4)     3:1 Галимов (Миллер, Хмелевски) – 40:04 (5x4)     3:2 Хмелевски (Семёнов, Марченко) – 53:12 (5x5)     4:2 Михайлис (Петунин, Исхаков) – 57:22 (5x5)    

– Раскрылась другая проблема «Металлурга» – провальные третьи периоды. Она преследовала вас в регулярном чемпионате, в серии с «Торпедо» и вот сейчас. Что случилось? С уверенных 3:0 довели игру до опасных 3:2…
– Есть такое, но сегодня это были совсем другие 3:2. Проблема в сезоне была в том, что мы начинали удерживать счёт, откатываться, пятиться. Сегодня иначе было, несмотря даже на пропущенные шайбы, вы и сами видели, мы продолжали давить, не скатывались, не удерживали счёт. По счёту можно подумать, что у нас были проблемы, но по игре это совсем другое было.

– То есть тут, скорее, сработали плюсы «Ак Барса», соперник здорово включился?
– Скорее, да, но самое главное – что мы сделали выводы и продолжили играть в свой хоккей, не стали откатываться, – сказал Маклюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

