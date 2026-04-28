Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский нападающий «Миннесоты» Тренин вернулся к тренировкам

Российский нападающий «Миннесоты» Тренин вернулся к тренировкам
Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин вернулся к тренировкам после травмы, сообщает пресс‑служба НХЛ.

29‑летний россиянин пропустил два матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Даллас Старз» (2-2) из‑за травмы верхней части тела. В понедельник форвард вернулся к тренировкам на льду в общей группе. Также вернулся в состав «Уайлд» норвежский нападающий Матс Цуккарелло, пропустивший из‑за травмы три игры.

«Хорошо, что они оба катались. Теперь нужно посмотреть, как они себя чувствуют. Это определённо был шаг в правильном направлении», — заявил главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

29-летний Тренин не набрал ни одного очка по ходу текущей серии Кубка Стэнли.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android