Российский нападающий «Миннесоты» Тренин вернулся к тренировкам

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Яков Тренин вернулся к тренировкам после травмы, сообщает пресс‑служба НХЛ.

29‑летний россиянин пропустил два матча серии первого раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Даллас Старз» (2-2) из‑за травмы верхней части тела. В понедельник форвард вернулся к тренировкам на льду в общей группе. Также вернулся в состав «Уайлд» норвежский нападающий Матс Цуккарелло, пропустивший из‑за травмы три игры.

«Хорошо, что они оба катались. Теперь нужно посмотреть, как они себя чувствуют. Это определённо был шаг в правильном направлении», — заявил главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

29-летний Тренин не набрал ни одного очка по ходу текущей серии Кубка Стэнли.