Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии», едва не попав в тренерский штаб команды

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом периоде пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» после остановки игры выбросил шайбу на скамейку «лётчиков», едва не попав в тренерский штаб команды. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказал своё недовольство действиями российского форварда.

ВИДЕО

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Малкин провёл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2. Счёт в серии — 3-2 в пользу «лётчиков».