Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии», едва не попав в тренерский штаб команды
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом периоде пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» после остановки игры выбросил шайбу на скамейку «лётчиков», едва не попав в тренерский штаб команды. Главный тренер «Филадельфии» Рик Токкет высказал своё недовольство действиями российского форварда.

В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Малкин провёл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

В Питтсбурге (США) завершился пятый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 3:2. Счёт в серии — 3-2 в пользу «лётчиков».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    
Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Питтсбург» жив! Курьёзный гол от борта 39-летнего ветерана спас «пингвинов»
Видео
«Питтсбург» жив! Курьёзный гол от борта 39-летнего ветерана спас «пингвинов»
