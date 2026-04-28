«Авангард» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 28 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт третий матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2026 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Авангарда». «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

В первых двух матчах в Ярославле сильнее были хоккеисты омского клуба со счётом 5:2 и 3:1. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.