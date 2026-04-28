Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крис Летанг — лидер среди действующих защитников по голам в Кубке Стэнли

Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 2-3).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45     2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17     2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29     2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06     3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12    

На счету 39-летнего канадца стало 2 (2+0) очка в пяти играх в текущем плей-офф при показателе полезности «-2». За карьеру в Кубке Стэнли – 92 (25+67) очка в 154 играх.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Летанг стал единоличным лидером по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков обороны, обогнав Брента Бёрнса (24 шайбы в 139 играх) и Кейла Макара (24 в 83).

Летанг делит 18-е место со Скоттом Нидермайером (25 в 202) по кубковым голам среди защитников в истории лиги. Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android