Крис Летанг — лидер среди действующих защитников по голам в Кубке Стэнли
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 2-3).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
28 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Сёдерблом (Манта, Уозерспун) – 02:45 2:0 Дьюар (Кросби, Лизотт) – 23:17 2:1 Бамп (Ристолайнен, Кейтс) – 23:29 2:2 Санхайм (Ристолайнен, Конечны) – 35:06 3:2 Летанг (Кросби, Ши) – 37:12
На счету 39-летнего канадца стало 2 (2+0) очка в пяти играх в текущем плей-офф при показателе полезности «-2». За карьеру в Кубке Стэнли – 92 (25+67) очка в 154 играх.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Летанг стал единоличным лидером по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков обороны, обогнав Брента Бёрнса (24 шайбы в 139 играх) и Кейла Макара (24 в 83).
Летанг делит 18-е место со Скоттом Нидермайером (25 в 202) по кубковым голам среди защитников в истории лиги. Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).
Материалы по теме
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:09
-
07:05
-
06:26
-
04:45
-
04:37
-
04:16
-
04:04
-
03:00
-
02:48
-
02:45
-
02:32
-
01:59
- 27 апреля 2026
-
23:56
-
23:44
-
23:32
-
23:20