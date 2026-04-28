Крис Летанг — лидер среди действующих защитников по голам в Кубке Стэнли

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал автором победной шайбы в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (3:2, 2-3).

На счету 39-летнего канадца стало 2 (2+0) очка в пяти играх в текущем плей-офф при показателе полезности «-2». За карьеру в Кубке Стэнли – 92 (25+67) очка в 154 играх.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Летанг стал единоличным лидером по голам в Кубке Стэнли среди действующих игроков обороны, обогнав Брента Бёрнса (24 шайбы в 139 играх) и Кейла Макара (24 в 83).

Летанг делит 18-е место со Скоттом Нидермайером (25 в 202) по кубковым голам среди защитников в истории лиги. Рекордом владеет Пол Коффи (59 в 194).