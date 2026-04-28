Фетисов допустил, что тренеры могли спровоцировать драки в матче «Локомотив» — «Авангард»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2). Напомним, матч был остановлен на 20 минут во втором периоде.

«Такие драки происходят или по команде тренера, или по договорённости игроков. Поэтому тут разобрались, наказали всех, ничего страшного. Всё это нормально, прописывается в регламенте лиги. Такие случаи будут происходить и дальше. Это нормальный, современный хоккей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард».