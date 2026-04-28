Фетисов допустил, что тренеры могли спровоцировать драки в матче «Локомотив» — «Авангард»

Фетисов допустил, что тренеры могли спровоцировать драки в матче «Локомотив» — «Авангард»
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2). Напомним, матч был остановлен на 20 минут во втором периоде.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5)     1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4)     1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4)     1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)    

«Такие драки происходят или по команде тренера, или по договорённости игроков. Поэтому тут разобрались, наказали всех, ничего страшного. Всё это нормально, прописывается в регламенте лиги. Такие случаи будут происходить и дальше. Это нормальный, современный хоккей», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Матч «Авангард» — «Локомотив» 28 апреля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард».

