Фетисов допустил, что тренеры могли спровоцировать драки в матче «Локомотив» — «Авангард»
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард» (1:3, 0-2). Напомним, матч был остановлен на 20 минут во втором периоде.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 2-й матч
26 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Сергеев (Сурин, А. Радулов) – 17:03 (5x5) 1:1 Пономарёв (Окулов) – 28:46 (4x4) 1:2 Шарипзянов (Окулов, Потуральски) – 29:54 (5x4) 1:3 Потуральски (Окулов, Шарипзянов) – 48:46 (5x3)
«Такие драки происходят или по команде тренера, или по договорённости игроков. Поэтому тут разобрались, наказали всех, ничего страшного. Всё это нормально, прописывается в регламенте лиги. Такие случаи будут происходить и дальше. Это нормальный, современный хоккей», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Ранее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ опубликовал решение по массовой стычке в матче «Локомотив» — «Авангард».
Комментарии
- 28 апреля 2026
-
11:30
-
11:16
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:29
-
08:18
-
08:06
-
08:00
-
07:30
-
07:09
-
07:05
-
06:26
-
04:45
-
04:37
-
04:16
-
04:04
-
03:00
-
02:48
-
02:45
-
02:32
-
01:59
- 27 апреля 2026
-
23:56
-
23:44
-
23:32
-
23:20