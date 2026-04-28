Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби: ситуация для «Питтсбурга» совершенно ясна — победа или мы едем по домам

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал ситуацию для «пингвинов» в серии первого раунда Кубка Стэнли с «Филадельфией Флайерз» (2-3).

«Ситуация для нас совершенно ясна. Либо мы побеждаем, либо отправляемся по домам, поэтому я думаю, что эта настойчивость, это отчаяние, как бы вы это ни называли, проявляются у всех. Благодаря этому мы показали один из наших лучших матчей. Мы просто должны продолжать в том же духе», — приводит слова Кросби журналистка Мишель Крекиоло на своей странице в социальной сети Х.

Следующий матч состоится 29 апреля. «Питтсбург» выиграл второй матч кряду, находясь под угрозой вылета.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android