Главный тренер «Филадельфии» оценил выброс шайбы от Евгения Малкина на скамейку «Флайерз»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет прокомментировал действие российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который во время паузы в игре выбросил шайбу на скамейку «лётчиков» и едва не попал в тренера Джея Варади.

«Ты чуть не попал ему по голове!» — крикнул Токкет Малкину во время эпизода.

Малкин не получил штраф за этот эпизод, но тут же вступил в стычку с Кэмом Йорком и получил удар клюшкой от форварда Трэвиса Конечны. В дальнейшем в первом периоде «Филадельфия» продолжила атаковать российского нападающего и он вступил в стычку с Конечны, Трэвисом Санхаймом и Гарнетом Хэтэуэем.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Малкин выбросил шайбу на скамейку «Филадельфии», едва не попав в тренерский штаб команды
