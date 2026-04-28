«Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Евгением Куликом

Защитник Евгений Кулик подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым». Соглашение с игроком рассчитано на два года. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Кулик выступает за «Салават Юлаев» с сентября 2025 года. В минувшем сезоне защитник провёл 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 13 (2+11) очков. В трёх играх плей-офф на его счету результативная передача.

Ранее в КХЛ хоккеист выступал за Спартак», «Авангард», «Югру», «Трактор», «Амур». Всего на его счету в лиге 666 матчей, где он набрал 106 (25+81) очков с показателем полезности «+22».

Ранее нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов продлил контракт с клубом на три года.