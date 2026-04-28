Двукратный обладатель КГ: в серии «Металлург» — «Ак Барс» больше хоккея, чем у второй пары

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о серии Кубка Гагарина — 2026 между «Металлургом» и «Ак Барсом» (1-1).

«Выйдя на второй матч домашней серии, магнитогорцы понимали, что два матча проигрывать ни в коем случае нельзя. И после двух периодов уверенно вели в счёте 3:0. Неоправданное удаление в чужой зоне Короткова привело к тому, что в самом начале, спустя четыре секунды после вбрасывания, Галимов отыграл одну шайбу. И как же здорово казанцы разыграли эту комбинацию! Наверняка она была отработана. Ну и завершение просто фантастическое.

И начинается восстановление, я бы даже сказал, воодушевление с этой заброшенной шайбы у Казани. И они перехватили инициативу, стали больше времени проводить в зоне Магнитогорска. Вот эта болезнь, которая преследует «Металлург» и в первом, и во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина, — ведя в счёте, они не могут закончить матч спокойно, без нервов, довести игру до логического завершения.

Серия отправляется в Казань при счёте 1-1, и никто, мне кажется, ни один эксперт с уверенностью не сможет сказать, как закончится домашняя серия для «Ак Барса». Какой будет счёт в каждом из матчей, как начнут эти команды, потому что всё может быть.

Обе команды здорово играют с шайбой, создают много моментов, и если сравнить две серии: «Локомотив» – «Авангард» и «Ак Барс» – «Металлург», то одни здорово играют в стиле север-юг — это Ярославль-Омск. А эта серия Магнитогорска и Казани, наоборот, заставляет пристально смотреть за розыгрышем, за комбинациями, за тем, как команды распоряжаются и дорожат шайбой. И здесь, конечно, гораздо больше хоккея, чем в другой паре», — цитирует Потапова Metaratings.