«Все понимают — это война!» Сурин — о матче серии Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался перед третьим матчем серии Кубка Гагарина с «Авангардом». Напомним, игра состоится сегодня, 28 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена». Встреча начнётся в 16:30 мск. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Авангарда».

«Говорить ничего не надо, все всё прекрасно понимают — это война!» — написал Сурин в своём телеграм-канале.

В первых двух матчах в Ярославле сильнее были хоккеисты омского клуба со счётом 5:2 и 3:1. Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 апреля, 2*, 4* и 6 мая.

* — при необходимости.