Всемирный женский матч по хоккею включили в Книгу рекордов Гиннесса

Всемирный женский матч по хоккею признан обладателем мирового рекорда Гиннесса, собрав одновременно 43 игры по всему миру. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Всемирный женский матч прошёл в марте 2026 года, в число команд-участниц вошла и женская сборная Беларуси. Каждая страна-участница провела свой собственный показательный матч в рамках синхронного мероприятия, внеся свой вклад в рекордный общий результат. Команда «белых» одержала общую победу над командой «синих» по сумме результатов всех игр. Всего в одновременной игре приняли участие 239 хоккеисток.

Для того чтобы ратифицировать рекорд, представители Книги рекордов Гиннесса проанализировали официальные документы, фотографии и видеодоказательства из всех мест, в которых были сыграны матчи. Российская команда не принимала участия в мероприятии из-за санкций со стороны ИИХФ.